شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عن اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تمكّن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية.



وقال وزير الطاقة السعودي - حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية - إنه تم اكتشاف حقول جديدة للغاز الطبيعي في الربع الخالي وذلك بعد تدفق الغاز من حقل الجهق وحقل الكتوف، فضلًا عن اكتشاف مكمن حنيفة في حقل عسيكرة في الربع الخالي.