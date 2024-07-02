شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير الفلسطينى: بعض المعتقلين من قطاع غزة بترت أطرافهم دون تخدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة فى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الاسرائيلى ارتكب 3 مجازر فى القطاع، أسفرت حتى الآن عن وصول 25 شهيدًا و81 مُصابًا للمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 37925 شهيدًا و 87141 مُصابًا.

وأوضحت الوزارة أن هذا العدد لا يتضمن آلاف المفقودين والضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

على صعيد متصل، قال نادى الأسير الفلسطينى، إن بعض المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة بترت أطرافهم دون تخدير.

وأفاد النادي - في بيان صحفي - بأن بعض من بترت أطرافهم، بترت بسبب عمليات التقييد المُستمرة.

وأشار إلى أن الاحتلال يبقى المعتقلين مقيدين لمدة 24 ساعة ومعصوبي الأعين، كما يتعرضون على مدار الوقت لعمليات ضرب بكافة الوسائل والأدوات ومنها الهراوات والكلاب البوليسية.

ولفت إلى أن الاحتلال يمارس بحقهم جريمة التجويع، وإذلالهم بشتى الوسائل والأدوات وشتمهم طوال الوقت وإجبارهم على التلفظ بألفاظ للمساس بكرامتهم وإذلالهم إلى جانب الترهيب والتهديد.

على صعيد أزمة غلق المعابر البرية، قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، محمد المغبط، إن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي حاجة المدنيين هناك.

وقال المغبط - في تصريح صحفي - إن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بإدخال المستلزمات الطبية الأساسية في قطاع غزة، ومنذ 9 أشهر تعاني مناطق شمال غزة من شبه مجاعة جراء منع إدخال المساعدات الغذائية.

ودعا إلى ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، مضيفا أنه يتعين على كافة دول العالم أن تحترم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره سواء عبر الانتخابات او مرحلة انتقالية، ولا يجب أن تكون إسرائيل هي من تقرر من يحكم الشعب الفلسطيني.

وأشار مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي إلى أنه من دون حصول الفلسطيني على الحق في تقرير مصيره لن يتم الوصول إلى حل سلمي ومستدام في القضية الفلسطينية.