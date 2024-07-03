شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف لطائرة مسيرة إسرائيلية شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين، الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية، وسط مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، استشهاد الشبان الأربعة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال إنه قصف خلية بينما كانت تقوم بوضع عبوة ناسفة، في مخيم نور شمس، مشيرا إلى أن مكان القصف يبعد 100 متر عن المكان الذي قتل فيه جندي إسرائيلي الاثنين.