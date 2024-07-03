شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدى وزراء الحكومة المصرية الجديدة، التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية اليوم الأربعاء.
وبدأت مراسم أداء اليمين الدستورية بنائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار تلاه نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل المهندس كامل الوزير أعقبه وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر، وفق ما ذكرته هيئة الاستعلامات المصرية.
وجاءت أسماء وزراء الحكومة كالتالي:
وبدأت مراسم أداء اليمين الدستورية بنائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار تلاه نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل المهندس كامل الوزير أعقبه وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر، وفق ما ذكرته هيئة الاستعلامات المصرية.
وجاءت أسماء وزراء الحكومة كالتالي:
- الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع
- الفريق كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة
- الدكتور خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان
- اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية
- السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة
- المستشار عدنان فنجري وزيرا للعدل
- سامح الحفني وزيرا للطيران
- شريف الشربيني وزيرا للإسكان
- أحمد كجوك وزيرا للمالية
- شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
- أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف
- مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي
- محمد جبران وزيرا للعمل
- أحمد هنو وزيرا للثقافة
- منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية
- شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار
- المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
- محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال
- رانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
- كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية
- عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة
- علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي
- أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي
- هاني سويلم وزيرا الموارد المائية والري