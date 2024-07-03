شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى وزراء الحكومة المصرية الجديدة، التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية اليوم الأربعاء.

وبدأت مراسم أداء اليمين الدستورية بنائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار تلاه نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل المهندس كامل الوزير أعقبه وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر، وفق ما ذكرته هيئة الاستعلامات المصرية.

وجاءت أسماء وزراء الحكومة كالتالي: