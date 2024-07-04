شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيًا في اعتداءات للاحتلال على غزة والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة يوم الأبعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف برجًا وشقة سكنية وتجمعات للفلسطينيين، في مخيم النصيرات ومدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة وسط القطاع بانتشال 4 شهداء جراء قصف الاحتلال لبرج سكني في النصيرات، كما استشهد فلسطينيان في قصف مروحي استهدفهما قرب وادي غزة شمال مخيم البريج.

43 شهيدًا

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال على شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة.



وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب 15 آخرون بجروح، في قصف إسرائيلي على منزل في محيط مستشفى ناصر الطبي، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى نحو 43 شهيدًا وعشرات الجرحى.

استشهاد شاب في الضفة

وفي الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني في المنطقة الصناعية في جنين، ما أدى إلى استشهاده على الفور، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية في أقل من 24 ساعة إلى 5.