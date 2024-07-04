شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعقد اجتماعا لمجلسه الوزارى الأمنى لمناقشة موقف المفاوضات مع حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لمجلسه الوزارى الأمنى مساء اليوم/ الخميس/، موقف بلاده فى المفاوضات غير المباشرة، والتى من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القادمة، وذلك مع تجدد الزخم صوب تجدد المحادثات للتوصل إلى صفقة مع حركة "حماس".



وفى وقت سابق اليوم، صادق نتنياهو على إرسال فريق تفاوض، بعد مراجعة رد "حماس" على آخر مقترح إسرائيلي.



وقالت صحيفة" تايمز أوف إسرائيل"إن مسؤولين إسرائيليين بارزين، من ضمنهم وزير الدفاع يوآف جالانت، عبروا عن تفاؤلهم، حيال التوصل إلى صفقة.



وفى وقت سابق مساء اليوم، أبلغ نتنياهو، الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى اتصال هاتفي، بأن إسرائيل ملتزمة بـ "إنهاء الحرب فقط بعد تحقيق كل أهدافها"، كما ناقش ،قراره بإرسال وفد تفاوضي، للمشاركة فى المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس، بشأن صفقة يتم بموجبها الإفراج عن الأسرى مقابل وقف إطلاق النار.