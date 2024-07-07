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الخليج اليوم .. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد في بيان له، وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.

 

 

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 2 محرم 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

 

وتابع الديوان الملكي في بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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