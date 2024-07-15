الخليج اليوم .. نجل نتنياهو يشن هجوما عنيفا على قطر (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي هجوما على قطر متهما إياها بأنها "أكبر دولة راعية وممولة للإرهاب".

وخلال محاضرة ألقاها في مدينة ميامي الأمريكية حيث يقيم حاليا، قال يائير نتنياهو إن قطر تحظى بمعاملة "السجادة الحمراء في واشنطن ونيويورك، على الرغم من أنها تتبع إيران في قائمة أكبر الدول الراعية للإرهاب".

ولفت إلى أن "الدوحة هي الراعي الأول للجامعات الأمريكية"، ملمحا إلى وجود صلة بين قطر والاحتجاجات الأخيرة المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية.

كما انتقد نتنياهو "المنظمات اليسارية المتطرفة ومنها منظمات (جورج) سوروس التي تمول وتنظم أعمال الشغب ضد إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل ليست هدفهم الحقيقي.. هدفهم تفكيك النسيج الاجتماعي للولايات المتحدة".

وأضاف: "إسرائيل مجرد تجربة لمعرفة مدى نجاح هذا الجيش من المتنمرين ومثيري الشغب واستخدامهم عند الحاجة كما حدث عام 2020".

وردا على ذلك، قال دبلوماسي قطري لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن تصريحات يائير نتنياهو "منسوخة من نقاط حوار الجماعات المتطرفة المعادية لأي حل سلمي للصراع في غزة".

وشدد على أن "هذه الادعاءات الكاذبة لن تخفف الضغط عن الذين يفضلون مواصلة الحرب وأن اتهاماته لقطر بأنها أكبر مانح للجامعات الأمريكية باطلة أيضا".

وتابع: "في الواقع، هذه المدفوعات ليست تبرعات. وهي تغطي تكاليف فروع الجامعات الأمريكية في قطر".

وأكد الدبلوماسي أن "قطر ليس لها علاقة بالاحتجاجات الأخيرة في الجامعات الأمريكية"ن محذرا من أن تصريحات نجل نتنياهو "غير مسؤولة، خاصة في هذا الوقت الحساس من المفاوضات. لا يمكنهم إلا زيادة تعقيد الأمور".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"