الخليج اليوم .. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانية قتلت طفلاً في تبوك

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً بجانية في منطقة تبوك، حين أقدمت عليما فيكادو تسيجاي، إثيوبية الجنسية، على قتل الطفل محمد بن عبدالرحمن بن غضيان البلوي، سعودي الجنسية، وذلك بالاعتداء عليه وضربه بالعصا ووضعه داخل صندوق وتغطية وجهه مما أدى إلى وفاته.

وفي بيان وزارة الداخلية، ذكرت "وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / عليما فيكادو تسيجاي - إثيوبية الجنسية - يوم الاثنين بتاريخ 9 / 1 / 1446هـ الموافق 15 / 7 / 2024 م بمنطقة تبوك".

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.