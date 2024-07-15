سيدة الأعشاب الطبيعية.. نبتة سحرية تنظف القولون من " البراز المتحجر " في دقائق معدودة بإعجاز رباني ودون الحاجة للطبيب .. تعرف عليها الآن

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اكتشفوا طريقة منزلية آمنة ومفيدة لتنظيف القولون من " البراز المتحجر" وتجنبوا زيارة الطبيب

عشبة السنا قادرة على تليين البراز من خلال مساعدة الأمعاء الغليظة على امتصاص المزيد من الماء وإضافة كميات كبيرة إلى البراز، هذا يسمح بحركات الأمعاء التي تكون سريعة وسلسة حيث تمر الفضلات عبر الأمعاء الغليظة،

كما أنها تعد واحدة

من أقدم النباتات المعمرة ذات الأصول الصينية، واستخدمت منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي وتستخدم عشبة السنا كملين طبيعي لاحتوائها على مركبات الجلوكوسيدات التي تساعد بشكل كبير في الحد من الإمساك.

وفي مايلي نقدم لكم أبرز فوائد عشبة السنا الصحية تلين البراز المتحجر:

تعالج الإمساك

مركبات الجليكوسيدات الموجودة في أوراق عشبة السنا تساعد في حدوث تقلصات وتسبب زيادة حركة الأمعاء التي تساعد في التخلص من فضلات الطعام في وقت قصيرة يصل من 6 إلى 12 ساعة فقط من تناول الوجبة الغذائية..تظهر القولون

أوراق عشبة السنا تستخدم في الطب الصيني التقليدي لإزالة الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة وتساعد في التخلص من المواد الغذائية المتكتلة في المعدة وتستخدم كمطهر طبيعي قبل القيام بإجراء عملية تنظير وجراحة القولون.

تعالج عسر الهضم

عشبة السنا فعالة جدًا في القيام بالتخفيف من الأعراض المرافقة لعسر الهضم وهي: حرقة المعدة والغثيان، أو التجشؤ المستمر الأعشاب العطرية تعمل علي تقليل تراكم الغازات المزعجة في المعدة مما تؤدي الي التقليل من الانتفاخ.تخفف الوزن

تخفف عشبة السنا الوزن لانها تعتبر ملين قوي يساهم في القضاء على الأطعمة الغير المهضومة في الأمعاء الغليظة مما يساهم على زيادة فعالية عملية التمثيل الغذائي الأمر الذي يؤدى إلى فقد الوزن

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