اخبار الخليج

السعودية تدين الهجوم الإرهابي الواقع في العاصمة الصومالية "مقديشيو"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تدين الهجوم الإرهابي الواقع في العاصمة الصومالية "مقديشيو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانت وزارة الخارجية السعودية الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية "مقديشيو" ، وأدى إلى وفاة وإصابة العشرات .


وأكدت الخارجية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إدانتها واستنكارها لهذا الهجوم، مؤكدة وقوف المملكة العربية السعودية إلى جاني حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية في هذا المصاب .


وأضاف البيان : " وتعرب المملكة العربية السعودية عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللصومال حكومةً وشعباً، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين" .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا