شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الهجوم الإرهابي الواقع في العاصمة الصومالية "مقديشيو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانت وزارة الخارجية السعودية الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية "مقديشيو" ، وأدى إلى وفاة وإصابة العشرات .



وأكدت الخارجية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إدانتها واستنكارها لهذا الهجوم، مؤكدة وقوف المملكة العربية السعودية إلى جاني حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية في هذا المصاب .



وأضاف البيان : " وتعرب المملكة العربية السعودية عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللصومال حكومةً وشعباً، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين" .