الخليج اليوم .. السعودية تقترب من توطين صناعة توربينات الرياح مع أكبر صانع صيني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تقترب السعودية وثاني أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في الصين من التوصل إلى اتفاق لتطوير مصنع جديد في المملكة للمساعدة في دعم هدفها المتمثل في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فمن الممكن أن يوقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة Vision Industries، وهي شركة خاصة لتصنيع معدات الطاقة المتجددة، اتفاقية مع شركة "Envision Energy" في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

وستشمل الصفقة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يسيطر على ما يقرب من تريليون دولار من الأصول، والشريكين الآخرين لبناء مصنع لتصنيع توربينات الرياح في السعودية كجزء من جهود المملكة لتوطين سلاسل التوريد، وفقاً للمصادر. وقالوا إنه من المتوقع أن تكون إنفيجن هي المستثمر الأكبر في الشراكة.

لدى شركة إنفيجن بالفعل أعمال كبيرة في السعودية، التي تستثمر مليارات الدولارات في مصادر الطاقة المتجددة. وتقوم الشركة الصينية بتوريد توربينات الرياح لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر التي تبلغ قيمتها حوالي 9 مليارات دولار، والتي ستستخدم 4 غيغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين النظيف.