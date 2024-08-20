ملك المغرب أصدر عفوًا عن 4831 شخصًا بقضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي

أعلنت وزارة العدل المغربيّة أنّ "الملك المغربي محمد السادس أصدر عفوًا شمل 4831 شخصًا مدانين أو متابعين أو مبحوثًا عنهم، في قضايا متعلّقة بزراعة القنب الهندي".
وأوضحت في بيان، أنّ العفو الصادر بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشّعب"، سيمكّن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجيّة الجديدة الّتي انخرطت فيها الأقاليم المعنيّة، في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنيّة لتقنين الأنشطة المتعلّقة بالقنب الهندي".
مع الإشارة إلى أنّ رغم منعه قانونيًّا منذ عام 1954، ظلّ القنب الهندي يُزرع عمليًّا في جبال الريف بشمال المغرب، ليستخرَج منه مخدّر الحشيشة الّذي يهرَّب خصوصًا نحو أوروبا، إذ يعدّ المغرب من أكبر منتجيه في العالم.
وابتداءً من العام 2021، شرع المغرب في تقنين تدريجي لهذه الزراعة في ثلاثة من أقاليم جهة الرّيف، لاستعمالات صناعيّة وطبيّة.
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