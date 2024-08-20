بايدن: 81 مليون أميركي صوتوا لنا خلال الانتخابات السابقة من أجل إنقاذ الديمقراطية

دعم الرئيس الأميركي جو بايدن كامالا هاريس في مواجهتها دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة واصفا إياه بأنه "فاشل".

وحض بايدن في كلمة أمام المؤتمر العام الوطني للحزب الديموقراطي إلى "اختيار مدعية عامة في المكتب البيضوي بدلا من مجرم مدان". في إشارة لى هاريس التي كانت المدعية العامة في ولاية كاليفورنيا سابقا.

وأكد أن "لا مكان في الولايات المتحدة للعنف السياسي، والديمقراطية انتصرت ويجب أن يتم الحفاظ عليها الآن"، معتبرا أننا "في معركة للحفاظ على روح الولايات المتحدة وأفضل أيامنا ليست خلفلنا وإنما أمامنا". ولفت الى أن "81 مليون أميركي صوتوا لنا خلال الانتخابات السابقة من أجل إنقاذ الديمقراطية".

وذكر انني "كنت مصمما على إعادة بناء الطبقة الوسطى، وكنت رئيسا لجميع الأميركيين سواء من صوت لي أم لا"، موضحا "انني حققت إلى جانب هاريس أكبر تقدم على الإطلاق، واقتصادنا هو الأقوى في العالم بعد أزمة جائحة كورونا، ومعدلات الجريمة ستنخفض حينما نضع مدعية عامة في البيت الأبيض لا مجرما مدانا".

واضاف، "المرشج الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب يستمر في الكذب بشأن الحدود، وهو من قضى على مشروع قانون لحمايتها بعد التفاوض مع الجمهوريين بالكونغرس"، مشبرا الى أن "عبور المهاجرين غير النظاميين للحدود انخفض ونحن لن نحتقرهم كما يفعل. وترمب قال إنه سيرفض نتائج الانتخابات إذا خسر وهو جاد في ذلك".