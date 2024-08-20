مقتل امرأتين في فيضانات غير مسبوقة في ولاية كونيتيكت الأميركية

قُتلت امرأتان كانتا في سيّارتين، بعدما جرفتهما مياه فيضانات في بلدة أكسفورد بولاية كونيتيكت (Connecticut) في شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية.

ومساء الأحد، كشف حاكم الولاية نيد لامونت، أنّه تم إنقاذ أكثر من مئة شخص كانوا يواجهون ظروفًا غير آمنة بسبب الفيضانات.

في حين أشارت نائبة مفوّض إدارة خدمات الطّوارئ والحماية العامّة في كونيتيكت برندا بيرغرون، إلى "أنّنا نتحدّث عن هطول للأمطار، في بعض المناطق، على مستوى ألف عام"، مؤكّدةً أنّها فيضانات "غير مسبوقة".

وحتّى صباح أمس الإثنين، كان قد أُبلغ عن هطول ما يصل إلى 30 سنتيمترًا من الأمطار في مدن عدّة غربي الولاية، وفقًا لبيانات الأرصاد الجوّيّة الوطنيّة.