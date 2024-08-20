سلطات أميركا وافقت على بيع كوريا الجنوبية مروحيات هجومية ومعدات بقيمة 3,5 مليار دولار

أعلنت وكالة التّعاون الأمني الدّفاعي الأميركيّة، الموافقة على بيع ​كوريا الجنوبية​ ما يصل إلى 36 مروحيّة "أباتشي ايه اتش 64-اي" (AH-64 Apache) ومعدّات ذات صلة من ضمنها صواريخ، في صفقة بقيمة 3,5 مليار دولار.

وأوضحت في بيان، أنّ "صفقة البيع المقترحة ستعزّز قدرة جمهورية كوريا على مواجهة تحدّيات آنيّة ومستقبليّة، عبر توفير قوّة ذات صدقيّة قادرة على ردع خصوم والمشاركة في عمليّات إقليميّة"، مشيرةً إلى أنّ صفقة البيع ستعزّز "أمن حليف رئيسي يمثّل قوّةً للاستقرار السّياسي والتقدّم الاقتصادي في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ". وذكرت أنّ "المقاولين الرّئيسيين للصّفقة سيكونان "بوينغ" و"لوكهيد مارتن".

وقدّمت الوكالة الإشعار بالاتفاق إلى الكونغرس، للبتّ في الصّفقة.