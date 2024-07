شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الاحتلال يستهدف تقويض دور "الأونروا" في مساعدة أهالي غزة والان نبدء بالتفاصيل

تقويض دور الأونروا

قصف استهدف مدرسة تؤوي آلاف النازحين.. استشهاد 23 نازحًا في مجزرتين للاحتلال وسط وجنوب #غزة#اليوم

للتفاصيل | https://t.co/X8JhQAwrU5 pic.twitter.com/aUZ0C9nW2u — صحيفة اليوم (@alyaum) July 16, 2024

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومبانيها ومراكز الإيواء التابعة لها، بما فيها المقر الرئيس للوكالة في غزة.وعد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، الاستهداف الممنهج للأونروا محاولة لإلغاء دورها المحوري والأساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وفقًا لتكليفها الأممي، مؤكدًا إدانة الأردن ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين ومقار المنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وسط صمت دولي يشجعها على الاستمرار في ذلك، جراء غياب إجراءات حقيقية وفاعلة توقف هذه الانتهاكات وتحاسب المسؤولين عنها.وأضاف السفير القضاة أن محاولات إسرائيل تقويض دور الأونروا، التي تؤدي دورًا أساسيًا في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين في قطاع غزة، يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي بأكمله. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكد أن استمرار عمل الوكالة يمثل ضرورة قصوى للحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصةً في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين والمنشآت الإغاثية التي تقدم الدعم الحيوي للفلسطينيين، وعلى ضرورة تمكين هذه المنظمات والهيئات وخاصة الأونروا لأداء دورها الإنساني الكبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة، وضمان سلامتها من أي استهداف مستقبلي.