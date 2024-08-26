شكرا لقرائتكم خبر عن عمليتان مختلفتان.. إحباط تهريب 210 كيلوجرامات من القات في جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

القبض على مخالفين في عسير

#حرس_الحدود بمنطقة عسير يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/Nnn8lYvZHF — حرس الحدود السعودي (@BG994) August 25, 2024

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 130 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. This is a Twitter Status بمنطقة عسير يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.