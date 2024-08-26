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عمليتان مختلفتان.. إحباط تهريب 210 كيلوجرامات من القات في جازان وعسير

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واس - جازان، أبها 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 130 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

القبض على مخالفين في عسير

كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. This is a Twitter Status بمنطقة عسير يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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