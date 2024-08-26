شكرا لقرائتكم خبر عن الرميح: مشروع النقل العام بتبوك سيطبق النظام الكهربائي لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح بن محمد الرميح، أن الهيئة العامة للنقل ستطبق لأول مرة في المملكة النظام الكهربائي على مشروع النقل العام بتبوك، بنسبة 25%، لتبدأ بعدها بتطبيق ذلك في مشاريعها المستقبلية في المدن والمناطق كافة.

وقال عقب توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة تبوك: "هذا المشروع يُعد جزءًا من جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة المرورية في مدينة تبوك، بتكلفة مدعومة من القيادة الحكيمة للتنقل في كل أماكن الجذب داخل المدينة كالمطار والجامعة وخلاف ذلك من المواقع الحيوية والمهمة".

طاقة نظيفة ومتجددة

وأشار الرميح إلى أن ما يميز هذا المشروع في مدينة تبوك، أن 25% من الحافلات فيه ستكون كهربائية، وطاقة نظيفة ومتجددة، لتكون النواة الأولى لبداية تطبيق هذه التقنية في المدن المستهدفة بالمملكة كافة.



وأكد أنها من التقنيات الاستراتيجية والمهمة في دعم النقل الذي يُغطي في مدينة تبوك، 4 مسارات تمتد على مسافة 128 كيلومترًا، مع 106 نقاط توقف موزعة على طول المسارات، على 30 حافلة يعمل عليها 90 سائقًا، وبمدة تشغيل تصل إلى 18 ساعة يوميًا.

مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل

وأشار نائب وزير النقل إلى أن الهيئة العامة للنقل تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قبل 3 سنوات.

وقال: جرى في الأسبوع الماضي إطلاق مشروع لوجستي كبير في ميناء جدة، وما بين فترة وفترة نضع وننفذ على الأرض مشاريع تخص قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، سواء من طيران أو سفن أو في الطرق والمواني.

ونوه بالدعم غير المحدود الذي تجده الهيئة من ولاة الأمر - حفظهم الله -، وحرصهم على سرعة إنجاز المشاريع في وقتها المحدد، معربًا عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك ونائبه، لكل ما يخدم المنطقة ويلبي حاجة الأهالي لمثل هذه المشاريع البناءة.