شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام مدن القدس وطوباس وطولكرم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على الفلسطينيين خلال اقتحام مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، مما أدى لاستشهاد فلسطيني وجرح آخر.

كما استشهد شاب فلسطيني وجرح ثمانية خلال عملية اقتحام واسعة نفّذتها قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، والذي شهد كذلك تفجير أحد المنازل بعد طرد سكانه منه.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفل فلسطيني من طولكرم متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.