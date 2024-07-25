اخبار الخليج

"هيئة الأسرى الفلسطينية": الاحتلال اعتقل 9800 فلسطيني خلال 9 أشهر 

0 نشر
واس- الضفة الغربية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الأسرى الفلسطينية": الاحتلال اعتقل 9800 فلسطيني خلال 9 أشهر  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 9800 فلسطيني في الضفة الغربية خلال الشهور التسعة الماضية.
وأوضحت الهيئة الفلسطينية، أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال في تلك الفترة 680 طفلاً و340 امرأة، بالإضافة إلى 91 صحفياً بينهم ست صحفيات.

استشهاد الأسرى

كما كشفت عن استشهاد 18 أسيراً داخل معتقلات الاحتلال خلال الشهور التسعة الماضية.
بالإضافة إلى استشهاد العشرات من الأسرى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا