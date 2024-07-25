شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الأسرى الفلسطينية": الاحتلال اعتقل 9800 فلسطيني خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد الأسرى

الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 9800 فلسطيني في الضفة الغربية خلال الشهور التسعة الماضية.وأوضحت الهيئة الفلسطينية، أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال في تلك الفترة 680 طفلاً و340 امرأة، بالإضافة إلى 91 صحفياً بينهم ست صحفيات.كما كشفت عن استشهاد 18 أسيراً داخل معتقلات الاحتلال خلال الشهور التسعة الماضية.بالإضافة إلى استشهاد العشرات من الأسرى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة.