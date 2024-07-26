الخليج اليوم .. السعودية.. أمنية أمير من ولي العهد محمد بن سلمان تثير تفاعلا (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تفاعل رواد مواقع التواصل مع فيديو سابق للأمير عبدالرحمن بن مساعد مأخوذ من كلمته خلال المشاركة بالمنتدى السعودي للإعلام في فبراير، يتحدث فيه عن أمنيته من ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال بن مساعد في الفيديو قاصدا بن سلمان فيه: "أتمنى أن الله يحفظه ويطلع كل سنة 3 مرات يحكي، لأنه عندما يتحدث يطمئن من لديه تشكك ويوضح ما هو ملتبس، عنده إلمام كامل بما يتحدث عنه".

وأضاف: "عندما يتحدث عن الرؤية الأمير محمد تشعر أن الرجل يقرأ من كتاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عارف تفاصيل دقيقة فيعطي الناس اطمئنان".

وأوضح "أنا لما أمدح أحد شعرا، أرى أنك عندما تمدح أحد بشيء ليس فيه فأنت تذمه، لا يمكن أن أمدح أحد إلا بشيء هو فيه" وتلى بعدها أبيات شعرية سابقة نظمها في مدح ولي العهد السعودي قائلا: "ترنوا إليك جموع الناس مصغية.. والخصم ينصت والأقوام والدول.. يهدي حديثك كل الشعب طمأنة اما العدو فقد أودى به الوجل".

والفيديو الذي يعود تاريخه لشهر فبراير الماضي، أعاد نشطاء مواقع التواصل تداوله ولاقى زخما من التعليقات تشيد بكلام بن مساعد، ويوجد حساب باسم "سلطان النفيعي" وهو صحفي سعودي نشر الفيديو على منصة "إكس" وكتب: الأمير عبد الرحمن بن مساعد لديه أمنية من حبيب الشعب السعودي ولي العهد الامير محمد بن سلمان ويلقي هذه الأبيات" ليشارك بن مساعد منشور الصحفي على صفحته الرسمية بالمنصة وتتهافت التعليقات التي اتسمت بالإيجابية على الفيديو.

وعلق حساب قائلا: "اسأل الله ان يحفظ ويبارك في ‏سيدي ولي العهد ‏ويبارك فيك ياسمو الامير ‏انت قدوه لنا ونفخر ان تكون ‏قدوة لنا".

وقال آخر: "يستاهل سمو سيدي ولي العهد هذا الوصف ‏ولاغرابه الابداع منك يابو فيصل".

وكتب أحدهم: "كلنا نتمنى طلة الأمير محمد بين فترة وفترة".

وقال ناشط: "صح لسانك إن له محبة في قلوب الناس".

والأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، شاعر سعودي، ورئيس نادي الهلال السعودي من 2008 وحتى فبراير 2015.