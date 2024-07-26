عاجل مصر تعلن إغلاق ميناء العريش البحري.. لهذا السبب

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إغلاق ميناء العريش البحري

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء المصرية اليوم، إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب الأحوال الجوية.وأوضح مصدر مسؤول بالميناء أن قرار الإغلاق جاء نتيجة شدة الرياح، وارتفاع أمواج البحر.ونوه بأنه سيفتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.وخلال الفترة الماضية، شهد الميناء إغلاقًا في مرات مختلفة، وأعيد فتحه بعد استقرار الأوضاع الجوية.