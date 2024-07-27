الخليج اليوم .. بمقر منظمة "الفاو" خبراء البيئة في العالم يناقشون مبادرات السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة جلسات نقاش علمية، حضرها خبراء من كافة دولة العالم بمقر "الفاو" في روما، ضمن أسبوع الغابات العالمي.

وبرز في المؤتمر مشاركة الوفد السعودي الرسمي، في الحدث الذي سلط الضوء على أهمية الغابات في ⁧‫استعادة الأراضي‬⁩ وبناء الطريق نحو تحييد تدهور الأراضي، وسبل دعمها من قبل الفاو، وأكد المتحدثون على أبرز ما قامت به السعودية من جهود لإصلاح النظم الإيكولوجية والمبادرات المتعلقة بالغابات والأراضي الجافة، والتي تأتي ضمن استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي في ديسمبر المقبل.

السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

وأشار المتحدثون إلى مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والنتائج المرتقبة لها في الحد من تدهور الأراضي الذي بلغ وفق آخر الإحصائيات الدولية نحو 30٪؜ من حجم اليابسة، حيث أشار المستشار في التصحر الدكتور رجاء عمر، إلى تنوع تضاريس السعودية ومواردها الطبيعية، مما يطرح أمامها العديد من التحديات البيئية، موضحاً بأن مبادرة السعودية الخضراء تعمل وفق خطط طويلة المدى لمواجهة ظاهرة التصحر وتدهور الاراضي الزحف الصحراوي وتحرك الرمال، وأن السعودية وضعت تصور لذلك حتى عام 2060 من أجل استعادة الأراضي المتدهورة، في حين أن مبادرة الشرق الاوسط الأخضر ستعمل على استصلاح مساحة تبلغ 200 مليون هكتار في 20 دولة.

أحدث التطورات والتحديات

وقدم الوفد سعودي أمام المنظمة في جلسات الفاو أحدث التطورات والتحديات التي تواجه العالم فيما يخص مكافحة تدهور الأراضي، بالإضافة إلى استعراض جهود السعودية واستعدادها لاستضافة المؤتمر السادس عشر لاتفاقية الأطراف لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، المقرر أقامته بالعاصمة الرياض في ديسمبر المقبل، وشارك في الجلسات الممثل الدائم للملكة العربية السعودية الدكتور محمد الغامدي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للغطاء النباتي الدكتور خالد العبدالقادر، واللذان شكراً بدورهما الجميع على تسليط الضوء على أهمية استصلاح الأراضي، في مقر منظمة الفاو ودلالته على الدعم المقدم لمؤتمر COP 16، وقدما الدعوة للجميع أن يكونوا جزءً من التغيير في العالم لمكافحة تدهور الأراضي عبر حضور مؤتمر COP 16 الذي سيقام في الرياض في ديسمبر المقبل.