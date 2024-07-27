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جيش الاحتلال: اعترضنا مسيرة انطلقت من لبنان باتجاه منصات الغاز فى حقل كاريش

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 27 يوليو 2024 10:15 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتراض مسيرة انطلقت من لبنان باتجاه منصات الغاز في حقل كاريش، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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