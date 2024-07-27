شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: اعترضنا مسيرة انطلقت من لبنان باتجاه منصات الغاز فى حقل كاريش والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتراض مسيرة انطلقت من لبنان باتجاه منصات الغاز في حقل كاريش، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.