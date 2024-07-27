شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 29 فلسطينيًا في قصف الاحتلال شمال الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني وأصيب نحو 28 بجروح، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بانتشال الطواقم الطبية لشهيد استشهد في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في مخيم بلاطة.

وترافق مع القصف الجوي اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بعشرات الآليات العسكرية، وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين، مما أدى لإصابة 28 فلسطينياً بجروح، نقلوا لمستشفى رفيديا بمدينة نابلس وقد وصفت جروح بعضهم بالخطيرة. شهداء قطاع غزة وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 295 على التوالي إلى 39258 شهيداً، ونحو 90589 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 41 فلسطينياً وإصابة 103 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، إضافةً إلى ارتكاب أربع مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.