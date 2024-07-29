شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات هجوم مجدل شمس.. لبنان يدعو مجددًا إلى وقف إطلاق نار مستدام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر تداعيات هجوم مجدل شمس، إذ دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى وقف إطلاق نار مستدام على جميع الجبهات.

وأجرى رئيس الحكومة أجرى سلسلة اتصالات دبلوماسية وسياسية، في إطار متابعة الأوضاع الطارئة المستجدة والتهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان. تداعيات هجوم مجدل شمس وشدد رئيس الحكومة اللبنانية خلال الاتصالات على أن الحل يبقى في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701.

وذلك للتخلص من دورة العنف التي لا جدوى منها وعدم الانجرار إلى التصعيد الذي يزيد الأوضاع تعقيدًا ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".

وشدد على موقف الحكومة بإدانة كل أشكال العنف ضد المدنيين، مبينًا أن وقف إطلاق النار بشكل مستدام على كل الجبهات هو الحل الوحيد الممكن لمنع حدوث مزيد من الخسائر البشرية، ولتجنب المزيد من تفاقم الأوضاع ميدانيا". الحرب الإسرائيلية على لبنان وشدد على "أن الموقف اللبناني يلقى تفهما لدى جميع أصدقاء لبنان، وأن الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي وأوروبي وعربي لحماية لبنان ودرء الأخطار عنه".

وتسود حالة من القلق والتوتر المنطقة الحدودية في جنوبي لبنان في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة بشن عملية عسكرية على لبنان.

ويأتي هذا بعد سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة آخرين.