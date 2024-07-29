شكرا لقرائتكم خبر عن شركات طيران تعلق رحلاتها إلى بيروت بسب المخاوف الأمنية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من شركات الطيران إلغاء رحلاتها إلى مطار بيروت، بسبب الوضع الأمنى غير المستقر، من بينهم مجموعة لوفتهانزا، التى أعلنت فى بيان اليوم الإثنين، تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى حتى نهاية يوليو الجارى، بسبب الوضع الراهن في المنطقة. وفق ما نقل موقع "لبنان 24".

وأضافت الشركة أن الرحلات الجوية التابعة للمجموعة، وهي الخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينجز ولوفتهانزا جرى تعليقها.

ومن جانبها، قالت شركة "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية، اليوم أيضاً، أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر فى جنوب لبنان، والذي تسبب في إلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت.

وقد ألغت "لوفتهانزا" و"يورو وينجز" التابعة لها 3 رحلات إلى بيروت كان من المقرر أن تنطلق بعد ظهر اليوم الاثنين، بحسب ما أظهرته لوحة مواعيد إقلاع ووصول الرحلات في المطار وموقع تتبع الرحلات فلايت رادار 24.

كما ألغت شركة "طيران صن إكسبرس" التركية للرحلات منخفضة التكاليف وشركة "إيه جيت" التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة "طيران إيجه" اليونانية و"الخطوط الجوية الإثيوبية" وشركة طيران الشرق الأوسط رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت اليوم.

ومن جهة أخرى، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، استهدفت محيط بلدة برج الشمالي، وغارة على بلدة العباسية وأخرى على بلدة طيرحرفا جنوب لبنان.