شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تتصدر وتحقق المركز الأول عالمياً في انضباط مواعيد رحلات المغادرة والوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الخطوط السعودية قائمة شركات الطيران العالمية في انضباط مواعيد الرحلات من واقع تقرير موقع Cirium المستقل والمتخصص في رصد عمليات الطيران خلال شهر يونيو 2024 والذي أشار إلى تحقيق "السعودية" نسبة 88.22% في انضباط مواعيد الوصول و88.73% في انضباط مواعيد الإقلاع، وذلك من خلال تسيير 16,133 رحلة عبر شبكة وجهاتها التي تتجاوز مائة وجهة في أربع قارات حول العالم، فيما تميز الإنجاز باعتبار شهر يونيو من مواسم الذروة حيث تزامن خلاله تنفيذ العمليات التشغيلية لموسمي الحج والصيف.

ونوّه معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر بالإنجاز الذي يعتبر تحقيقاً لإحدى مسارات الاستراتيجية والعصر الجديد برفع كفاءة وجودة الأداء التشغيلي عبر التطوير المستمر لجدولة الرحلات وكذلك من خلال توفير أفضل الحلول والأنظمة الرقمية لإدارة العمليات، مضيفاً أن الحفاظ على مستوى متقدم في انضباط مواعيد الرحلات يعتبر من الأمور التي تتطلب جهوداً كبيرة لأنها تعتمد على تجاوز العديد من التحديات التشغيلية المتعددة في صناعة الطيران كالظروف الجوية وإرتفاع درجات الحرارة والأعطال الفنية والظروف التشغيلية للمطارات، مقدماً شكره لكافة منسوبي "السعودية" على عملهم الدؤوب ليواصل الناقل الوطني تميز أداءه التشغيلي.

ولم تغب "السعودية" منذ العام الماضي عن قائمة أفضل عشر شركات طيران عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات، حيث تلتزم بتوفير أفضل معايير الجودة والسلامة الجوية، فيما يتم إدارة عملياتها التشغيلية من خلال مركز عمليات الضيوف التكاملي الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يؤدي مهامه في إطار منظومة متكاملة مع كافة القطاعات وشركات المجموعة، إلى جانب التواصل مع الطائرات عبر أحدث التقنيات للتأكد من سير الخطة التشغيلية عبر متابعة ومراقبة كافة الإجراءات الخاصة بعمليات إقلاع وهبوط الطائرات لحظة بلحظة في جميع المحطات الداخلية والدولية.

نبذة عن الخطوط السعودية

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium. لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com