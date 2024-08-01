شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا.. ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

مضامين البرنامج الانتخابي

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الدمام - شريف احمد - أدى الرئيس محمد ولد الغزواني اليمين الدستورية اليوم الخميس رئيسًا لموريتانيا لفترة ثانية مدتها ‏5 سنوات، وذلك أمام رئيس المجلس الدستوري، وبحضور عدة رؤساء ووفود أجنبية.‏وألقى الرئيس محمد ولد الغزواني كلمة إثر تنصيبه، أبرز خلالها المحاور الأساسية ‏للمكتسبات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الخمس الماضية.واستعرض الرئيس الموريتاني المضامين الأساسية ‏لبرنامجه الانتخابي الذي يقوم على بناء دولة العدل والإنصاف، ومحاربة الفساد، وتمكين الشباب ‏وتعزيز أوجه مختلف المجالات التنموية.وفاز الرئيس الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت يوم 29 يونيو الماضي بنسبة بلغت 12ر56%، وسط نسبة مشاركة بلغت 6ر55%، حسب النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.