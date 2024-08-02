شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية اللبنانية: تعديل مواعيد عدة رحلات خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

تأخير مواعيد العودة

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيانين منفصلين، اليوم الجمعة، عن تعديل مواعيد عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة لأسباب تقنية متعلقة بتوزيع المخاطر التأمينية.وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان أن "رحلاتها ليومي 2 و3 أغسطس الجاري ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.وأشارت إلى أن الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها في 2 أغسطس الحالي هي 11 رحلة من أصل 36 رحلة، والرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها في 3 أغسطس الحالي هي 14 رحلة من أصل 38 رحلة.وفي بيان ثان أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن" رحلاتها ليومي 4 و5 أغسطس الجاري ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.يذكر أن عدد من شركات الطيران الأجنبية كانت قد ألغت رحلاتها المقبلة إلى بيروت على خلفية التوترات في منطقة الشرق الأوسط عقب استهداف إسرائيل القيادي بحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء الماضي ، وتهديد الحزب بالرد .