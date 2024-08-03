شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. مقتل 14 شخصًا في هجوم إرهابي والشرطة تقتل المنفذين والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - الشرطة تقتل المنفذين



وأعلنت الشرطة الصومالية، اليوم، مقتل منفذي الهجوم الإرهابي على فندق مطعم "بيج فيو" الواقع في شاطي ليدو بحي عبدالعزيز بالعاصمة مقديشيو، الذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أنه قد شارك في تنفيذ العملية أجهزة الأمن، وتم إنقاذ العديد من الأشخاص المحاصرين هناك، وتمكّنت قوات الأمن من تصفية العناصر الإرهابية المهاجمة على متنزه "ليدو"، والبالغ عددهم خمسة إرهابيين.