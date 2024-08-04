شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تدين هجوما إرهابيا وقع في العاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الخارجية تأكيد المملكة العربية السعودية موقفها الرافض للعنف والتطرف واستهداف المدنيين ، ووقوفها مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في هذا المصاب ، معبرةً عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللصومال حكومةً وشعباً، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.