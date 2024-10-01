الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض مسيّرة قبالة شواطئ تل أبيب: إطلاق صفارات الإنذار في صفد ومحيطها

أكد الجيش الإسرائيلي، إطلاق صفارات الإنذار في صفد والمناطق المحيطة، في حين زعم اعتراض طائرة مسيّرة قبالة شواطئ تل أبيب.

ويأتي ذلك بعد أن زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "قوات الجيش بدأت عملية عسكرية برية مركزة جنوبي لبنان منذ ساعات"، في حين كانت قد أفادت قناة المنار بأنه لم يسجل أي خرق ميداني للحدود في جنوب لبنان من قبل الجيش الاسرائيلي

ويواصل حزب الله إطلاق الصواريخ ضد المستوطنات والمواقع الإسرائيلية ضمن عمليات الدفاع عن لبنان ودعم غزة، بينما أكد في وقت سابق جهوزيته للتصدي لأي غزو بري إسرائيلي في جنوب لبنان.