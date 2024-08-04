شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تونس.. وفاة امرأة وإصابة أخرى جراء انفجار لغم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفيت امرأة وأصيبت أخرى اليوم، إثر انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بأحد ‏الجبال بمحافظة القصرين وسط غرب تونس.‏

وأفاد المدير الجهوي للصحة بمحافظة القصرين عبد الغني الشعباني في تصريح، أن المرأة ‏التي توفيت اليوم، سبق أن أصيبت بلغم أرضي أدى إلى بتر إحدى ساقيها، وأن المصابة حالتها ‏حرجة.‏

وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن العشرات من المواطنين بتلك المحافظة تعرضوا ‏على مدى السنوات العشر الماضية إلى إصابات متفاوتة الخطورة، منهم من توفي أو بترت أعضاؤه ‏بسبب انفجار الألغام داخل المناطق العسكرية المغلقة بالجهة.