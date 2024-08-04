شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. وفاة امرأة وإصابة أخرى جراء انفجار لغم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توفيت امرأة وأصيبت أخرى اليوم، إثر انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بأحد الجبال بمحافظة القصرين وسط غرب تونس.
وأفاد المدير الجهوي للصحة بمحافظة القصرين عبد الغني الشعباني في تصريح، أن المرأة التي توفيت اليوم، سبق أن أصيبت بلغم أرضي أدى إلى بتر إحدى ساقيها، وأن المصابة حالتها حرجة.
وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن العشرات من المواطنين بتلك المحافظة تعرضوا على مدى السنوات العشر الماضية إلى إصابات متفاوتة الخطورة، منهم من توفي أو بترت أعضاؤه بسبب انفجار الألغام داخل المناطق العسكرية المغلقة بالجهة.
وأفاد المدير الجهوي للصحة بمحافظة القصرين عبد الغني الشعباني في تصريح، أن المرأة التي توفيت اليوم، سبق أن أصيبت بلغم أرضي أدى إلى بتر إحدى ساقيها، وأن المصابة حالتها حرجة.
وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن العشرات من المواطنين بتلك المحافظة تعرضوا على مدى السنوات العشر الماضية إلى إصابات متفاوتة الخطورة، منهم من توفي أو بترت أعضاؤه بسبب انفجار الألغام داخل المناطق العسكرية المغلقة بالجهة.