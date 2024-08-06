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رئيس مجلس السيادة بالسودان يؤكد ضرورة معالجة شواغل الحكومة قبل بدء المفاوضات

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات.


وقال رئيس مجلس السيادة -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"- إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأبلغه بأن القوات المتمردة تحاصر وتهاجم مدينة الفاشر وتمنع مرور الغذاء لنازحي معسكر زمزم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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