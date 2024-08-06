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بن سلمان وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع وسبل خفض التصعيد بالشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الأمير بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والتأكيد على أهمية خفض التصعيد وتجنيب المنطقة خطر اتساع الصراع.

كما جرى بحث تطورات الأحداث في غزة والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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