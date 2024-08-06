شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع وسبل خفض التصعيد بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والتأكيد على أهمية خفض التصعيد وتجنيب المنطقة خطر اتساع الصراع.

كما جرى بحث تطورات الأحداث في غزة والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

