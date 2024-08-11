شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. شهيدان في قصف الاحتلال المستمر على مدينة رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت تقارير حكومية وحقوقية فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 90 % من البنية التحتية لمدينة رفح، كما دمر محور صلاح الدين بالكامل بطول 13 كم وعمق مئات الأمتار، مما أدى لتدمير آلاف المنازل الفلسطينية. معبر رفح وبات 70 % من سكان مدينة رفح والبالغ عددهم نحو ربع مليون فلسطيني بدون مأوى.

يضاف إلى ذلك تدمير الاحتلال لمعبر رفح البري، واستمرار إغلاقه وحرمان المرضى والجرحى من السفر للحصول على العلاج خارج مستشفيات القطاع، التي انهارت بفعل التدمير الإسرائيلي المبرمج للمنظومة الصحية.