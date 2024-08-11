شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 نازحين وإصابة 10 آخرين جراء الأمطار والعواصف باليمن والان نبدء بالتفاصيل

معونات إغاثية

أمطار وفيضانات

الدمام - شريف احمد - كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شرقي اليمن، اليوم الأحد، عن وفاة وإصابة 14 نازحا وتضرر أكثر من سبعة الآف مأوى جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية، في أوساط النازحين.وقالت الوحدة فى تقرير لها، "إن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها، تسببت في وفاة أربعة نازحين وإصابة عشرة آخرين ،بينهم أطفال ونساء".وأوضحت أن السيول تدفقت بشكل كبير إلى داخل مخيمات النازحين "وتسببت بتضرر 7179 مأوى لأسر نازحة، منها 2973 مأوى تضرر بشكل كلي، و4206 مأوى تضرر بشكل جزئي في عدة مخيمات".وأشارت إلى أن آلاف الأسر في مأرب، تسكن في أنواع من المأوى المؤقتة والهشة "والتي لا تتحمل الظروف المناخية القاسية".طالبت الوحدة التنفيذية، شركائها بسرعة تقديم المعونات الإغاثية الإيوائية والغذائية العاجلة للأسر المتضررة والمساهمة في حماية النازحين ومخيماتهم من الأمطار والسيول والفيضانات والعواصف والكوارث الطبيعية.في السياق، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير له اليوم الأحد، عن وفاة وإصابة ما لا يقل عن 73 شخصا، وتضرر ما يزيد عن 34 ألف أسرة جراء الفيضانات المفاجئة الأخيرة التي ضربت محافظات يمنية عدة.وقال المكتب إن "التقارير الأولية تشير إلى وفاة 57 شخصا وإصابة 16 آخرين، ومن المرجح أن تزداد هذه الأرقام".وأضاف أن"ما يقرب من 34ألفا و260أسرة تأثرت نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في جميع أنحاء البلاد".بدأت الأمطار الغزيرة والفيضانات المدمرة في اليمن، في شهر آذار/مارس الماضي، وفقا للتقرير، "لكنها زادت حدة في نهاية حزيران/يونيو، وتفاقمت في نهاية تموز/يوليو والأسابيع الأولى من آب/أغسطس الجاري".وذكر التقرير، أن الأمطار والفيضانات "أدت إلى إتلاف البنية التحتية وتدمير منازل وملاجئ والتسبب في وفيات وإصابات وتأثرت عشرات الالاف من الأسر، كثير منها نازحة بالفعل".