شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الاحتلال تتواصل.. شهيدان وحملة مداهمة واعتقالات بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

3500 طفل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان يوم الأحد، متأثران بجروح أصيبا بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين شمال الضفة الغربية، الأسبوع الماضي.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى جنين الحكومي، باستشهاد شاب متأثرًا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين.كما استشهد شاب فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال قبل اعتقاله الأسبوع الماضي.في سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات مداهمة في منطقة الأغوار الشمالية، تخللها حملة اعتقالات واسعة، تزامن ذلك مع مواصلة اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في مدن الخليل ونابلس ورام الله.

أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن 3500 طفل في قطاع غزة معرضون للموت بسبب الجوع، إثر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حصاره للقطاع منذ أشهر، توفي منهم 34 بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وأشار المركزي في تقرير له، إلى أن 70% من جرحى العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء، محذرًا من تأثر التركيب العمري والنوعي للسكان في قطاع غزة، نتيجة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لفئات محددة للسكان كالأطفال والشباب.