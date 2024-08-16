شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وجرح عدد آخر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج بمدينة غزة، وشارع صلاح الدين ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلتين، وإصابة ثمانية آخرين بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة حي الدرج، واستشهاد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات.

كما استشهدشاب برصاص طائرة مسيّرة للاحتلال في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف شهدته الأطراف الشرقية والشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أقدمت قوات الاحتلال على نسف وتدمير مبانٍ سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي المدينة، ترافق ذلك مع غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.