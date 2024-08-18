الخليج اليوم .. "البحر الأحمر" السعودية توقع عقدا في مشروع نيوم بـ658 مليون ريال

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية السعودية اليوم الأحد أنها وقعت عقدا مع شركة ويبليد إس.بي.ايه لبناء ‭"‬معسكر للموظفين‭"‬ يخدم مشروع سد تروجينا التابع لمشروع نيوم، بقيمة 658 مليون ريال (175.35 مليون دولار)، دون ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية إن العقد، البالغ مدته 12 شهرا، يتعلق بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مبان جاهزة تشمل وحدات سكنية ومبان داعمة مثل مسجد وقاعات طعام وعيادة طبية وصالة رياضية.

كما تم الاتفاق في العقد المشار إليه على تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث سيتم المباشرة في تنفيذ المرحلة الأولى على الفور، وسوف يتم تنفيذ المرحلة الثانية بناءً على موافقة العميل ووفقا للشروط التعاقدية المنصوص عليها بهذا الخصوص.