الخليج اليوم .. السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام نيجيري وتكشف عن جريمته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.

وقالت الداخلية في بيانها: "أقدم آدم إبراهيم موسى - نيجيري الجنسية - على تهريب كمية من مادة الكوكائين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأضاف البيان: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني آدم إبراهيم موسى - نيجيري الجنسية - يوم الأحد 14 صفر 1446 هجري الموافق 18 أغسطس 2024 بمنطقة مكة المكرمة".

وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"