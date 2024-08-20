شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار 10 شهور.. الأسرى الفلسطينيون يحاصرهم الجوع داخل المعتقلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن غالبية الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يحاصرهم الجوع، وتناقصت أوزانهم بشكل كبير جداً على مدار الشهور العشرة الماضية.

وفقد كل أسير نحو 20 كيلوغراماً من وزنه، وذلك بسبب سياسة التجويع المجحفة، التي تظهر نتائجها كل يوم على أجساد الأسرى المحررين.

ووثّقت هيئة الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، إفادات للأسرى الذين يحاصرهم الجوع والعطش، مما أدى لتدهور وضعهم الصحي داخل معتقلات الاحتلال. عمليات التعذيب يضاف لذلك تعرضهم للضرب المبرح أثناء اعتقالهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح مختلفة، وكسور في أطرافهم وفي الوجه، بسبب عمليات التعذيب الوحشية بحقهم.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والجهات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة داخل السجون الإسرائيلية، وضمان حقوقهم في الرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية وفقاً للقوانين الدولية.