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استشهاد 53 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال للنازحين في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم, إلى 53 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى وجود عدد من المفقودين.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة وخيام للنازحين في خان يونس ورفح.

العدوان على غزة

كما طال القصف سوق دير البلح وسط قطاع غزة، ما رفع عدد شهداء اليوم إلى 53 شهيداً، تزامن ذلك مع مواصلة توغل دبابات الاحتلال في عمق مدينة خان يونس، وتدمير العديد من الأبراج في مدينة حمد السكنية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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