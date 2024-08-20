شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. مشروع "مسام" ينتزع 1.139 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2024م، من انتزاع 1.139 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 13 لغمًا مضادًا للأفراد، و56 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.057 ذخيرة غير منفجرة، و13 عبوة ناسفة.

كما تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و 310 ذخائر غير منفجرة و 3 عبوات ناسفة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية هجر بمحافظة الضالع، في محافظة الحديدة نزع 7 ألغام مضادة للدبابات بمديرية حيس، ونزع لغمين اثنين مضادين للأفراد ولغمين اثنين مضادين للدبابات، و 4 ذخائر غير منفجرة بمديرية الخوخة.

وفي محافظة لحج تمكن الفريق من نزع 8 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوهط، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المضاربة، وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية رغوان، ونزع 40 لغمًا مضادًا للدبابات، و 600 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب. الألغام المنزوعة باليمن وتمكن فريق" مسام" من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و 3 عبوات ناسفة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، كما استطاع الفريق في محافظة تعز من نزع 5 ألغام مضادة للأفراد، و7 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد، و 5 ألغام مضادة للدبابات و 126 ذخيرة غير منفجرة، و 7 عبوات ناسفة بمديرية صبر.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس إلى 2.529 لغمًا، وليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 455 ألفًا و827 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.