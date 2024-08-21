شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة أصبح كارثيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، من أن الوضع الإنساني كارثي في قطاع غزة بسبب الموجات المتكررة للنزوح، وظروف الاكتظاظ، وانعدام الأمن، وانهيار البنية التحتية، واستمرار الأعمال العدائية ومحدودية الخدمات.

وقال المكتب: باستمرار الأعمال القتالية وأوامر الإخلاء والنقص الحاد في المواد الضرورية، تزداد صعوبة حصول الأسر النازحة على الخدمات الأساسية في المواقع التي يصلون إليها.

الكثافة السكانية في الموصي

وأضاف "أوتشا": منذ أكتوبر الماضي وضع 86% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، ويتركز معظم سكان قطاع غزة - بشكل متزايد - في "منطقة الموصي" التي خصصتها إسرائيلية للنازحين، مشيرًا إلى أن الكثافة السكانية في هذه المنطقة زادت إلى ما بين 33 و34 ألف شخص لكل كيلومتر مربع مقارنة بنحو 200 شخص قبل أكتوبر.



وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، أن النقص الحاد للوقود يجبر المستشفيات على تأجيل إجراء العمليات الجراحية الضرورية، ويهدد بإيقاف عمل سيارات الإسعاف وخاصة شمال غزة.

وأكد العاملون في المجال الإنساني بقطاع غزة أن أمر الإخلاء الإسرائيلي الأخير الصادر يوم السبت الماضي، أثر على نحو 13,500 نازح في 18 موقعًا، ويشمل جميع منطقة مخيم المغازي، وعدة أحياء أخرى في دير البلح.