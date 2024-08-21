شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى لرئيس وزراء هولندا: يجب وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بالوقف الفورى لإطلاق النار، والإسراع بإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من قطاع غزة بشكل كامل.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس الفلسطينى اليوم /الأربعاء/ من رئيس الوزراء الهولندى الجديد ديك شوف؛ لبحث آخر مستجدات الأوضاع المأساوية والكارثية فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.



وقال الرئيس الفلسطينى "نتطلع لدعم هولندا وجميع دول ومنظمات العالم لمبادرتنا للذهاب إلى قطاع غزة لوقف الحرب والدمار، ومن ناحية أخرى دعم مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، والمزيد من اعتراف الدول بدولة فلسطين، وذلك ضمن جهودها لدعم تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية، وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص الاحتلال والاستيطان".



وأعرب الرئيس عباس - وفقا لما أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم - عن تطلع دولة فلسطين لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها؛ بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، مثمناً المساعدات الهولندية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، ومواصلة هولندا تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".