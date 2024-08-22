شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع وزير خارجية السعودية جهود وقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، مع وزير خارجية المملكة العربية السُّعُودية فيصل بن فرحان آل سعود، أهمّ التطورات فى المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن الجانبين أكدا، خلال اللقاء، ضرورة استمرار العمل المشترك وتنسيق الجهود العربية والدولية لوقف العدوان، وحث المجتمع الدولي نحو الاضطلاع بكامل دوره لمنع مأساة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحقّه التاريخي في الحياة على أرضه.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السُّعُودية، وآفاق تطويرها وتنميتها في جميع المجالات، ولاسيما السياسية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات المثمرة، وتفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.