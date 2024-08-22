الخليج اليوم .. انهيار مبنى سكني يثير ضجة في الكويت (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشعل انهيار مبنى سكني مكون من 6 طوابق في منطقة الجابرية بمحافظة حولي الكويتية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا بخصوص الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان على موقعها الرسمي بمنصة "إكس" أرفقته بصورة وفيديو لحادثة الانهيار: "وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام تباشران التعامل مع حادثة انهيار عمارة في منطقة الجابرية، ولا توجد أية إصابات، وما زالت فرق البحث تواصل عملياتها في الموقع".

وأضاف البيان "باشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام، مساء الأربعاء، التعامل مع حادثة انهيار عمارة مكونة من 6 أدوار أثناء عملية الهدم".

وتابع البيان "توضح أن الواقعة نتيجة إهمال من قبل المقاول المسؤول عن عملية الهدم، حيث قام بالهروب من الموقع بعد الحادثة ولم تسجل أية إصابات، فيما تستمر فرق البحث في عمليات البحث في الموقع للتأكد من عدم وجود أية إصابات".

وأكدت الوزارة في بيانها "أن الجهات المعنية باشرت عمليات البحث والتحري لضبط المسؤولين عن الانهيار، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع الواقعة وعلقوا عليها مطالبين بمحاسبة الشخص المتسبب.

وعلق أحدهم: "انهيار مبنى سكني خالي من السكان أثناء محاولة هدمة في منطقة الجابرية.. الله يستر ويحفظ الجميع".

فيما علق ناشط على منشور وزارة الداخلية: "الله يكافيكم الشر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وكتب حساب: "ليلحين عندنا الهدام شي عادي، بيت تشوفه اليوم موجود تتفاجأ ثاني يوم ينهدم والسيارات والبشر تمر بالشارع.. لازم يتم إشتراط إستخراج إذن هدم مبني على شروط منها الإنذار المسبق للجيران وتواجد مراقبين للسلامة وأن يكون الهدم بيوم إجازة مع غلق الشارع وتوفير مرشات مائيه".

وقال أحدهم: "مولازم تسألون المالك".

وكتب ناشط: "من لطف الله سبحانه مافيه إصابات.. لكن نبي عقوبات على المقاول المتسبب".